GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Erzene Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 9 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.



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