GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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