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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

05.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ EMNİYETTE VERDİĞİ İFADE VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi 24 Sokak'ta yaşayan Kazım V. (68) ile oğlu A.V. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.V, babasını birkaç kez bıçakladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kazım V'nin öldüğü belirlendi.

Kazım V'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, A.V'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli emniyette verdiği ifadede babasıyla 10 yıldır görüşmediğini, son 5-6 aydır barıştıklarını anlattı.

Bugün eski konular açıldığında babasının kendisine annesiyle ve ablasıyla ilgili birtakım şeyler söylediğini ileri süren şüpheli, öfkeye kapıldığını ileri sürdü.

Kendisine hakim olamadığını ve babasını bıçakla öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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cinayet polis anne baba

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