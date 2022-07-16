YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

16.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devriye halindeki arazözün kısa süre içinde müdahale ettiği yangın, büyümeden önlendi YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yakaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin bildirmesinden itibaren yaklaşık 3 dakika içinde devriye halindeki arazöz, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter ve 5 arazöz daha yangına müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyorİzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'da mezarı başında anıldı15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'da mezarı başında anıldı
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:
Anahtar Kelimeler:
yangın

İzmir Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:53
Öğle
13:23
İkindi
17:16
Akşam
20:42
Yatsı
22:19
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.