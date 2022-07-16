GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yakaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin bildirmesinden itibaren yaklaşık 3 dakika içinde devriye halindeki arazöz, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter ve 5 arazöz daha yangına müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



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