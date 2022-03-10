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GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli

10.03.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EĞİTİME ARA VERİLEN YENİ İLÇELER EKLENDİ

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağlı, Bozkurt, Doğanyurt ,Cide, Küre ve Şenpazar ilçelerinde etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildi.

İnebolu ilçesinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.

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