YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. GÜNCELLEME - Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra kendini vuran kişi öldü

GÜNCELLEME - Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra kendini vuran kişi öldü

18.09.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra kendini vuran kişi öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mustafa T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T. (20) ile konuşmak için Kervansaray Mahallesi'nde bulunan evine geldi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T, yanında getirdiği tabanca ile eşine ateş ederek evden ayrıldı.

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice T, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Mustafa T, Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda aynı tabancayla kendini vurdu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mustafa T, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırşehir'de 100 çocuk jandarma helikopterleriyle şehir turu attıKırşehir'de 100 çocuk jandarma helikopterleriyle şehir turu attı
Adana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasındaAdana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasında
İstanbul'da beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandıİstanbul'da beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:20
Öğle
12:43
İkindi
16:11
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp...

Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp...

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.