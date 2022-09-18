GÜNCELLEME - Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra kendini vuran kişi öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mustafa T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T. (20) ile konuşmak için Kervansaray Mahallesi'nde bulunan evine geldi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T, yanında getirdiği tabanca ile eşine ateş ederek evden ayrıldı.

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice T, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Mustafa T, Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda aynı tabancayla kendini vurdu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mustafa T, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



