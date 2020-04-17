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GÜNCELLEME - Kuveyt'ten 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi

BURDUR HABERLERİ  | 17.04.2020 17:58 | Son Güncelleme

İşçiler ve aileleri, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi - İşçilerden Bayram Özdemir: - "Türkiye uçak gönderip bizi aldırdı. Ülkemle gurur duyuyorum" VATANDAŞLARIN YURTLARA YERLEŞTİRİLMESİ VE RÖPORTAJ EKLENDİ

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'te çalışan işçiler ve aileleri toplam 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesinde Antalya Havalimanı'nda yoğun tedbirler alındı. İşçilerin geleceği dış hatlar terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı. Bu sırada havalimanına dışarıdan kimse alınmadı.

İnen uçakta bulunan işçiler ve aileleri toplam 349 kişi, havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirilen Türk vatandaşlarının koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Vatandaşlar daha sonra 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'a hareket etti.

- 275 Türk Burdur'da yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen 275 Türk'ü taşıyan otobüsler sağlık ve polis ekipleri eşliğinde kente alındı.

Burada tekrar sağlık kontrolünden geçirilen Türk işçiler ve aileleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek yurtlarına yerleştirildi. İşçilerin ve ailelerinin sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları gözlendi.

Burada izole edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçları Burdur Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

- "Ülkemle gurur duyuyorum"

Burdur'a getirilen işçilerden 27 yaşındaki Bayram Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile gurur duyduğunu belirterek "Türkiye uçak gönderip bizi aldırdı. Ülkemle gurur duyuyorum. Bütün imkanları bizim için seferber ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." dedi.

Daha önce de yurt dışından getirilen 151 Türk vatandaşı Burdur'daki yurtlarda karantina sürecini tamamlamıştı.

- Isparta

Kuveyt'ten getirilen işçiler Isparta'da ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı yurda sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak alınan vatandaşların buradaki karantina süreci de başlamış oldu. Yurt önünde görevli sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin koruyucu kıyafet giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Burdur ve Isparta'daki yurtlara yerleştirilen Türk işçiler ve ailelerinden oluşan kafile, 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra memleketlerine uğurlanacak.

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