GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Beldibi Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



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