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  4. GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

14.09.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Beldibi Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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