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Mersin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 50 zanlı yakalandı

14.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 14 ilde, sosyal medyadan "kripto para yatırımı" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 50 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, günlük kiralık evler ile apart otellerin odalarında kurdukları paneller aracılığıyla "fishing" (oltalama) linkleri oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kendilerini "kripto para borsası yatırım uzmanı" olarak tanıtan şüphelilerin, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden "en düşük para yatırımı 5 bin lira" vaadiyle paylaşım yaptıkları, link gönderdikleri çok sayıda kişinin banka kartları ve hesaplarına erişim sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, kimlik bilgileri ve GSM hatları üzerinde oynama yaparak kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka kartları ve IBAN hesabı oluşturdukları, bu bilgiler sayesinde "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarını işledikleri saptandı.

39 VATANDAŞI DOLANDIRMIŞLAR

Mersin, İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Bingöl, Antalya, Konya, Malatya, Bursa ve Van'da yaşayan 39 vatandaşı yaklaşık 720 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 88 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen zanlılara yönelik 14 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisin, adresinde bulunamayan 38 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
12:41
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:54
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

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