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  4. GÜNCELLEME - Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCELLEME - Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan kişi adliyeye sevk edildi

08.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesini protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla güvenlik tedbiri alan polisler arasında yaşanan arbede sırasında bir polise tokat attığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde düzenlenen gösterilerde yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı belirlendi.

Polis ekiplerinin, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen sağlık çalışanlarına izin vermemesi üzerine yaşanan gerginlik sırasında, sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu öğrenilen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı astsubay olduğu tespit edilen N.K.Ö'nün, Çevik Kuvvet polislerinden birine tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

Kameralar tarafından olayın faili olduğu belirlenen N.K.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.K.Ö, adliyeye sevk edildi.

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