YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli

AA AA
15.02.2024 07:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sağanak nedeniyle Siverek ve Viranşehir ilçelerinin yanı sıra il genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 15 Şubat Perşembe günü için ara verildiğini bildirdi.

Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadesini kullandı.

Şıldak, daha sonra yaptığı duyuruda da Siverek ve Viranşehir ilçe merkezlerinde bulunan bütün okullarda da eğitime ara verildiğini duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktıMarmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı
Dalgalar mendireği aştıDalgalar mendireği aştı
Kestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 liraKestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 lira
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa tatil ara eğitim

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Şubat Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:08
Öğle
12:44
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Perşembe

Yiğitbay eczanesi
Akcakale
Dinçsahin eczanesi
Eyyubiye
Abikoğlu eczanesi
Siverek
Furkan eczanesi
Eyyubiye
Yeni yardimci eczanesi
Eyyubiye
Güler eczanesi
Eyyubiye
Munis eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.