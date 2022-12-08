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Sütçüler'de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi

08.12.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi.

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık'tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Sütçüler Kaymakamı Kerem Yüce, öğrencilerin arasında geçen haftadan bu yana gribal enfeksiyon yaşandığını söyledi.

Öğrencilerin hastalık nedeniyle devamsızlığı söz konusu olduğunu belirten Yüce, "Devamsızlık durumunun öğrencinin yarısından fazla olduğunu tespit ettik. İlçe Hıfzısıhha Kurulunca eğitim - öğretime önümüzdeki pazartesi gününe kadar ara verdik. Okul deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında tadilatta, bu yüzden sınıflarımız dar bir durumda, bu nedenle gribal enfeksiyonun dağılması yaygınlaşıyor." diye konuştu.

Yüce, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, pazartesi gününden itibaren eğitime devam edeceklerini dile getirdi.

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