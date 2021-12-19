YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. GÜNCELLEME - Tunceli'de kar nedeniyle okulların tatil edildiği ilçe sayısı 3'e çıktı

GÜNCELLEME - Tunceli'de kar nedeniyle okulların tatil edildiği ilçe sayısı 3'e çıktı

19.12.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OVACIK VE NAZIMİYE İLÇELERİ DE EKLENEREK DETAYLAR YAZILDI

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Pülümür ilçesinin ardından Ovacık ve Nazımiye'de de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

- Ovacık ve Nazımiye'de de eğitime kar engeli

Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı iki ilçede birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Pülümür ilçesinin yanı sıra Ovacık ve Nazımiye ilçesindeki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca Ovacık ve Nazımiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ile hamile personelin de yarın izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan karla mücadele ekipleri, ilçe merkezleri ve köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı
PARTNER Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım" Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım"
Tunceli'de vatandaşlardan Otlubahçe köyünde bakır madeni aranmasına tepkiTunceli'de vatandaşlardan Otlubahçe köyünde bakır madeni aranmasına tepki
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 19 Aralık Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:24
İkindi
14:48
Akşam
17:08
Yatsı
18:32

Tunceli Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Pazar

Ece Eczanesi
Merkez
Ece Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.