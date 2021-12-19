GÜNCELLEME - Tunceli'de kar nedeniyle okulların tatil edildiği ilçe sayısı 3'e çıktı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Pülümür ilçesinin ardından Ovacık ve Nazımiye'de de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

- Ovacık ve Nazımiye'de de eğitime kar engeli

Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı iki ilçede birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Pülümür ilçesinin yanı sıra Ovacık ve Nazımiye ilçesindeki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca Ovacık ve Nazımiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ile hamile personelin de yarın izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan karla mücadele ekipleri, ilçe merkezleri ve köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

