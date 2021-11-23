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  4. GÜNCELLEME - Türkiye'den Bulgaristan'daki kaza ve yangında ölenler için taziye mesajı

GÜNCELLEME - Türkiye'den Bulgaristan'daki kaza ve yangında ölenler için taziye mesajı

23.11.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAVUŞOĞLU'NUN TAZİYE İÇİN YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ EKLENDİ

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’da meydana gelen otobüs kazası ve huzurevindeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan’ın Varna şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

NOVA televizyonunun haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev almış, “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yaşamını yitirmişti.

Bulgaristan'ın doğusunda Karadeniz sahilindeki Varna şehrine yakın Royak köyündeki bir huzurevinde çıkan yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan taziye telefonu

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

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Dışişleri Bakanlığı Bulgaristan

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