GÜNCELLEME - Uşak'ta ahşap süs eşyası üretilen atölyede çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde ahşap süs eşyası üretilen atölyede çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Kızılcaören köyü sınırlarındaki işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin tüm tesisi sardığı yangın, Uşak ve Banaz itfaiyeleri ile Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında tesis, kullanılamaz hale geldi.

İncelemelerde bulunan Uşak İtfaiye Müdürü Kudret Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının sürdüğünü, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Tesisin deposunda 20 Ocak'ta da yangın çıkmış, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangını söndürmeye çalışan 3 işçi dumandan etkilenmişti.

