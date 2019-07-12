Günde 1 adet salatalık yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 değişiklik

Salatalık deyip geçmeyelim sevgili okur. Hepimizin mutfağında bulunan bu sebze, aslında gerçek bir şifacı!

Nörolojik hastalıklardan korunmayı sağlar

Salatalıkta bulunan fisetin, beyin sağlığını koruma noktasında etkili bir maddedir. Vücutta fosfor eksikliği bilişsel hastalık riskini artırabilir. Salatalık ise bol miktarda fosfor içerir. İşte bu sebeple salatalık tüketerek odaklanma sorununu azaltabilirsiniz.

Hızlıca kilo kaybedebilirsiniz

Salatalığın su içeriği yüksektir ve bu sayede hızlı doygunluğa ulaşmanıza yardımcı olur. Yağ içermez ve düşük kalorilidir. Bu nedenle diyet için mükemmel bir sebzedir.

Kanser riskini azaltır

Yapılan araştırmalar sonucunda salatalıkta flavonoid olan fisetin bulunmuştur. Bu flavonoid'in antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinin yanı sıra belirli kanser türleri için risk azaltma ile ilişkilendirilmiştir.

Sindirimi düzenler

Sindirime yardımcı olan lif bakımından zengindir. Aynı zamanda içinde bulunan vitaminler sindirim sisteminin işleyişini iyileştirmeye yardımcı olur. Her gün bir adet yiyerek bağırsak hareketlerini düzenler.