Günde 1 adet salatalık yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 değişiklik

Salatalık deyip geçmeyelim sevgili okur. Hepimizin mutfağında bulunan bu sebze, aslında gerçek bir şifacı!
Nörolojik hastalıklardan korunmayı sağlar
Salatalıkta bulunan fisetin, beyin sağlığını koruma noktasında etkili bir maddedir. Vücutta fosfor eksikliği bilişsel hastalık riskini artırabilir. Salatalık ise bol miktarda fosfor içerir. İşte bu sebeple salatalık tüketerek odaklanma sorununu azaltabilirsiniz.
Hızlıca kilo kaybedebilirsiniz
Salatalığın su içeriği yüksektir ve bu sayede hızlı doygunluğa ulaşmanıza yardımcı olur. Yağ içermez ve düşük kalorilidir. Bu nedenle diyet için mükemmel bir sebzedir.
Kanser riskini azaltır
Yapılan araştırmalar sonucunda salatalıkta flavonoid olan fisetin bulunmuştur. Bu flavonoid'in antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinin yanı sıra belirli kanser türleri için risk azaltma ile ilişkilendirilmiştir.
Sindirimi düzenler
Sindirime yardımcı olan lif bakımından zengindir. Aynı zamanda içinde bulunan vitaminler sindirim sisteminin işleyişini iyileştirmeye yardımcı olur. Her gün bir adet yiyerek bağırsak hareketlerini düzenler.
Cildin daha parlak ve yumuşak olmasına yardımcıdır
C vitamini, çinko ile birlikte niasin ve riboflavin gibi B vitaminleri içerir. Salatalık aynı zamanda ciltte tahrişi ve iltihabı önleyen kafeik asit yönünden zengindir. Düzenli olarak salatalık yemek cildin yaşlanma belirtilerini azaltır.
Saç kalitesini artırarak dökülmeyi azaltabilir
Salatalıklarda bulunan B vitaminleri kafa derisi ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır. Biotin, riboflavin, niasin ve B5, B6 ve C vitaminlerinin saç büyümesinde önemli rolleri vardır. Ayrıca erken saç dökülmesini ve beyazlamayı da önlemektedir.
Kemikleri daha güçlü kılar
Salatalık K vitamini ve kalsiyum içerir ve her ikisi de daha güçlü kemikler için gereklidir. K vitamininin kemik kırılma riskini azalttığı ve kemiklerde kalsiyum emiliminde önemli bir rol oynadığı bulunmuştur.
Diş sağlığını korur
Salatalıklar molibden ve florür içerir. Bu ikilinin ise diş çürümelerini onardığı tespit edilmiştir. Salatalıkların kalsiyum içeriği de güçlü dişler için yararlıdır.
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