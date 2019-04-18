Günde 1 avuç yediğinizde bakın neye iyi geliyor!

Nohut kökenli olan leblebi, A, C ve E vitamininlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, bakır, potasyum ve sodyum içerir. Liflerle dolu olan bu süper besin kelimenin tam anlamıyla sağlığımıza hizmetçidir.

Cilt sağlığı için son derece değerlidir. Ancak bunun için kavrulmamış hali yani nohutken kullanılması gerekir. Lapa haline getirilen nohut cilde uygulandığında yara izlerine ve kırışıklıklara meydan okur. Saç dökülmesine de olumlu etkileri olan leblebi düzenli tüketildiğinde kepeklenme sorununu da en aza indirir.

Leblebi, kilo vermeyi kolaylaştırdığı için diyet listelerine eklenebilir. Uzun süre tok tutma etkisi vardır, yemek yeme isteğini bastırır. Kalori oranı da oldukça düşüktür.

Günde bir avuç tüketildiğinde kötü kolesterolün seviyesini normale döndürebilir. Böylelikle kalp krizi, felç ve ivme riski de azalır.

Eğer uyku sorunu yaşıyorsanız leblebiden destek alabilirsiniz. İçinde bulunan amino asitler, triptofan ve serotonin rahat bir uyku sağlar.

Stres ve depresyon sorunlarını giderir. Hafıza üzerinde de son derece olumlu sonuçlar verir.