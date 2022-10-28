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  4. Günde 40 bin TL kazandığını söyleyen Ebru Polat takipçilerine içini döktü! 'Çok mutsuzum çok'

Günde 40 bin TL kazandığını söyleyen Ebru Polat takipçilerine içini döktü! 'Çok mutsuzum çok'

28.10.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahibi olduğu kozmetik firmasından günde 40 bin TL kazandığını söyleyen Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde çiğnediği 900 TL'lik sakızla da gündem olmuştu. Ebru Polat, sosyal medyada takipçilerine içini döktü.

Günde 40 bin TL kazandığını söyleyen Ebru Polat takipçilerine içini döktü! 'Çok mutsuzum çok'

15 yıl sonra avukatlığa dönerek sevenlerini heyecanlandıran Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Ben özel bir ruhum. Bünyem bunları kaldırmıyor'' diyerek sitem etti.

Geçtiğimiz günlerde bir sakıza 900 TL verdiği için linç edilen Ebru Polat, ''Sigaram yok, alkolüm yok'' diyerek kendini savunmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Polat, dün akşam saatlerinde yaptığı sitem dolu paylaşımla dikkat çekti.

Ebru Polat, ''Kendime yaptığım haksızlıklar... Ne kadar sıkıldım, ne kadar bıktım her gün aynı şeyleri yapmaktan... Beni asla anlamayan duygu fakiri insanlarla mutsuz olduğum ortamda kalmaktan, enerjimi emmelerinden, sığ fikirlerini, sıradan hayatlarını bana empoze etmeye çalışmalarından ve bunu normal görmelerinden... Ben özel bir ruhum, bünyem bunları kaldırmıyor. Mutsuzum kısacası çok mutsuz...'' ifadelerini kullandı.

Günde 40 bin TL kazandığını söyleyen Ebru Polat takipçilerine içini döktü! 'Çok mutsuzum çok'

İddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, zengin ve kültürlü gençlerin kendisine kölelik teklifinde bulunduğunu anlatmıştı.

Günde 40 bin TL kazandığını söyleyen Ebru Polat takipçilerine içini döktü! 'Çok mutsuzum çok'

Lisans eğitimini Hukuk üzerine yapan Ebru Polat, şarkıcılığa soyununca mesleği bırakmış, sonrasında güzellik sektörüne girmişti.

Günde 40 bin TL kazandığını söyleyen Ebru Polat takipçilerine içini döktü! 'Çok mutsuzum çok'

Kendi adını verdiği güzellik salonlarını işleten Ebru Polat, ''Artık avukat hanım diyeceksiniz'' sözleriyle eski mesleğine geri döndüğünü duyurmuştu.

Günde 40 bin TL kazandığını söyleyen Ebru Polat takipçilerine içini döktü! 'Çok mutsuzum çok'

Günde 40 bin TL kazandığını söyleyen Ebru Polat takipçilerine içini döktü! 'Çok mutsuzum çok'


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