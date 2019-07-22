Günde 400 adet satılıyor: Bu ekmek bir ay boyunca tazecik kalıyor

İlçenin çeşitli mahallelerindeki fırınlarda her gün 400 adete yakın üretilen ekmekler, doğal üretim biçimi, içindeki patates, ekşi maya ve fiyat olarak ekonomik olması ilçe halkını ev ekmeğine yöneltiyor.

Diğer illerde yaşayan ve bu ekmeği bilen insanların yoğun talebi sebebi ile kargo ile Türkiye’nin çeşitli illerine ekmek gönderiliyor. Sandıklı’nın patatesli, ekşi mayalı ev ekmeği uzun süre dayanıklı olmasının yanında kadınlara da iş imkânı sağlıyor.

Ekmek üretiminde çalışan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlayıp çocuklarını okutuyorlar. Ekmek üretimi gece 02.00’de başlayıp akşam saat 17.00’ye kadar sürüyor.

Mahalle fırınında çalışan Nedime Harmankaya ve Nazik Yıldırım, ev ekmeği yapımını anlatırken, “Gece yarısı fırına gelip ekşi maya ile hamuru yoğuruyoruz ve içine patates katıp bir saat bekleterek dinlendiriyoruz” dedi.

Harmankaya ve Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Bu ekmeğin bir saat pişme süresi var, günde en az 250 ila 400 ekmek üretiyoruz. Bu ekmeğin bir ay dayanma süresi var, derin dondurucuda saklanabilir. Biz burada çalışarak ekmekten ekmeğimizi çıkarıyor, çoluğumuza çocuğumuza bakıyoruz, onları okutuyoruz.”