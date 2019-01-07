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Günde 800'e yakın lahmacun satıyor! Lezzeti lahmacunların sırlarını açıkladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

Adana’da 5 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı lahmacunculuk mesleğini 56 yıldır sürdüren Ali Dönmez, kent merkezinde tablasında günde 800’e yakın lahmacun sattığını söyledi.

Günde 800'e yakın lahmacun satıyor! Lezzeti lahmacunların sırlarını açıkladı

Adana'da tablasında lahmacun satan Ali Dönmez, çocukluğundan bu yana baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi. Kendisine ait fırında lahmacunları pişirip, tablada sattığını anlatan Dönmez, "Bu macera babamın işi benimsemesi ve beni yanına almasıyla başladı. O günden bu yana da aynı yerde devam ediyoruz. Lahmacunun içini kendimiz hazırlıyoruz, fırınımızda pişiriyoruz, gelip burada satıyoruz. Tezgahımda sürekli bir sirkülasyon olduğu için saat başı sıcak lahmacun fırından çıkar ve buraya gelir, ben de müşterilerime sunarım" dedi.

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Çevrede herkes tarafından tanındığını ve günde 500 ila 800 lahmacun sattığını söyleyen Ali Dönmez, 30-40 yıllık müşterileri olduğunu vurgularken, şunları söyledi:

Leziz lahmacunun ilk formülü hijyen

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"20 sene önce buraya gelen bir müşteri bugün geldiğinde aynı lezzetle karşılaşıp mutlu oluyor. Bizde meslek babadan oğula ama müşteri de babadan oğula. Mesela bir arkadaşımızın babası müşterimdi. Sonra o da babasıyla geldi. Şimdi baba rahmetli oldu. Oğlu müşterim olmaya devam ediyor. İşimizi severek yaptığımız için biz burada insanlarla aile gibi olduk. Güzel lahmacunun formülü, ilk önce hijyenden geçer, sonra da tecrübe ve ustalık konuşur. Biz kendimizin yemeyeceği şeyi müşterimize de asla yedirmeyiz."

Birçok ünlü ismi ağırladı

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Yıllar içinde birçok ünlü ismin lahmacunlarından tattığını belirten Dönmez, özellikle merhum sanatçı Erdal Tosun’un Adana’ya her geldiğinde tablasına uğrayıp lahmacun yediğini, ardından da 100-150 lahmacunu paket yaptırıp İstanbul’a götürdüğünü söyledi.

Evde lahmacun nasıl yapılır?

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Malzemeler:

• 2 adet kırmızı biber
• 2 adet yeşil biber
• 1 adet domates
• 2 diş sarımsak
• 1/2 demet maydanoz
• 1/2 kilo orta yağlı kıyma
• 1 tatlı kaşığı isot
• 1 tatlı kaşığı kimyon
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• Tuz
• Karabiber
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• 1 tatlı kaşığı biber salçası
• 1/4 su bardağı su
• 10 adet lavaş

Yapılışı:
• Biberlerin ve domatesin çekirdeklerini ayırın; hepsini sarımsaklarla birlikte mutfak robotuna koyun ve iyice çekin.
• Maydanozu da ekleyip bir kez daha tüm malzemeleri robota çekin.
• Kıymayı derin bir kâseye alın. Üzerine isot, kimyon, pul biber, tuz, karabiber, domates ve biber salçası ile robotta çektiğiniz sebzeleri ve suyu ekleyin, iyice yoğurun.
• İç harcı lavaşların üzerine ince bir katman olacak şekilde yayın.
• Lahmacunları tavada kapağı kapalı şekilde yağ koymadan pişirin.
• Sumaklı soğan, maydanoz ve limon ile servis edin.

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