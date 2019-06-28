Günde bir fincan içerek vücuttaki fazlalıkları yakın

Birçoğumuz için günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kahve, lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da bir kez daha kendisine hayran bırakıyor. Kahve üzerine yapılan araştırmalar sonucunda yağ yakıcı etkisi ortaya kondu. İşte araştırma sonucunun detayları;

Kahverengi yağ dokusunu eritiyor



Uzmanlar, bir fincan kahvenin kahverengi yağları harekete geçirdiğini açıklıyor. Kahverengi yağ dokusu ise erimesi en güç olan yağ türü. Öyle ki bu noktada kahvenin etkisi büyük.

Tip 2 diyabete karşı koruyor

Uzmanlar, kahverengi yağ aktive edildiğinde vücudun kanda dolaşan miktarda şeker ve yağ miktarını kontrol etmede daha iyi bir iş çıkardığını söylüyorlar. Kan glukoz kontrolünün bu şekilde geliştirilmesi, insanları tip 2 diyabetlerden korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca özellikle gün içerisinde tüketilen bir fincan kahve alzheimer riskini de azaltıyor.

Prostat kanseri riskini azaltıyor

Düzenli olarak kahve tüketmek prostat riskini yüzde 60'a kadar düşürüyor. Bu sayede erkeklerin korkulu rüyası olmaktan çıkan bir rahatsızlık oluyor.

Baş ağrısına iyi gelir

Kahvenin içinde bulunan kafein baş ağrısına ilaç olabilir. Eğer düzenli olarak tüketirseniz ağrı kesici etkisini görebilirsiniz.



