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Günde bir fincan içerek vücuttaki fazlalıkları yakın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Tadı ve kokusuyla gönlümüzde taht kuran kahve, uzmanlar tarafından incelendi ve yağ yakıcı etkisi ortaya kondu. Üstelik araştırmanın tek olumlu sonucu bu da değil. İşte yüzümüzü güldüren kahve araştırmasının sonuçları.

Günde bir fincan içerek vücuttaki fazlalıkları yakın

Birçoğumuz için günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kahve, lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da bir kez daha kendisine hayran bırakıyor. Kahve üzerine yapılan araştırmalar sonucunda yağ yakıcı etkisi ortaya kondu. İşte araştırma sonucunun detayları;

Kahverengi yağ dokusunu eritiyor
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Uzmanlar, bir fincan kahvenin kahverengi yağları harekete geçirdiğini açıklıyor. Kahverengi yağ dokusu ise erimesi en güç olan yağ türü. Öyle ki bu noktada kahvenin etkisi büyük.

Tip 2 diyabete karşı koruyor

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Uzmanlar, kahverengi yağ aktive edildiğinde vücudun kanda dolaşan miktarda şeker ve yağ miktarını kontrol etmede daha iyi bir iş çıkardığını söylüyorlar. Kan glukoz kontrolünün bu şekilde geliştirilmesi, insanları tip 2 diyabetlerden korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca özellikle gün içerisinde tüketilen bir fincan kahve alzheimer riskini de azaltıyor.

Prostat kanseri riskini azaltıyor

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Düzenli olarak kahve tüketmek prostat riskini yüzde 60'a kadar düşürüyor. Bu sayede erkeklerin korkulu rüyası olmaktan çıkan bir rahatsızlık oluyor.

Baş ağrısına iyi gelir

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Kahvenin içinde bulunan kafein baş ağrısına ilaç olabilir. Eğer düzenli olarak tüketirseniz ağrı kesici etkisini görebilirsiniz.

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