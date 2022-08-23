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GÜNDEM ÖZETİNE EK

23.08.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/17.00/17.15/18.30/19.00)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Filistin Recep Tayyip Erdoğan gündem mahmud abbas

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