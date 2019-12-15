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Gündeme bomba gibi düşen Aziz Sancar iddiası

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, son günlerde tartışma konusu olan Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi.

Gündeme bomba gibi düşen Aziz Sancar iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Halkbank ve Şehir Üniversitesi arasındaki davayı değerlendirmiş ve Şehir Üniversitesi'nin "Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştığını" söylemişti.

İSTİFA İDDİASI

Erdoğan'ın sözleri üzerine gündeme gelen Şehir Üniversite tartışma konusu olmuştu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti üyesi olan 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, istifa etme kararı aldı.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORUM"

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz iddiasına göre; Aziz Sancar mal varlığına haciz konan Şehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa etti.

Yılmaz, avukatı yoluyla istifa eden Sancar'a mail yoluyla ulaştığını ve kendisine "Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle mütevelli heyetine katılmayı 2016'da kabul ettim" açıklamasını yaptığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
aziz sancar halkbank şehir üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Dünyanın en rezil siyaseti bizdeki siyasettir Nobel ödülü alan adamı pis işlerinize alet ettiniz yazıklar olsun size Allahın adına yemin ediyorum mecliste ne kadar siyasi parti varsa bunlara oy vermek günahtır haramdır vebaldir aklı olan mevcut hiçbir siyasi partiye oy vermez bırakın kendi pisliklerinide boğulsunlar
Komplolar entrikalar iftiralar bu sefer erken başladı. Biz bunları İBB seçimlerinde gördük hiç bişey olmasa bile muhakkak bişey olmuştur. Korku senaryoları bunlar. İnsanlar artık herşeyin farkında
@mehmet_guneyli_1980 iftira edimiş demek ki senin kanına dokundu sende bu işinn kıyısında köşesindemisin.zaten müslüman ülklerin bir özelliği var.her türlü yolsuzlukla güleriz sonra da ağlarız.nasıl oluyorda belgeli bilgili bankadan kullanılan 417 milyar TL lik kredi ödenmiyor daha sonra koskoca Tekel in 2,5 trilyonluk arsası üniversiteye devir ediliyor bu kanunlara ayrı daha nasıl belge istiyorsun.sen gibiler olmaz olsun.sen ya fetö yada pkk savunucusun sen yanlız cebini düşünen birisin galiba.
Davutoğlunun reisi kim, birilerinden öğrenmiştir.
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