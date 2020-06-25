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Güne bunları yapmadan başlarsanız çok kötü geçebilir! Güne güzel başlamak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Herkes gününü kusursuz bir şekilde geçirmek ister. Aslında bu hiç de imkansız bir şey değil. Eğer doğru adımları takip ederseniz siz de yorucu bir günü dinlendirici bir şekilde geçirebilirsiniz. Yapmanız gereken en önemli şey pozitif olmak! Gerisi zaten bir şekilde gelecek. Bugün sizler için güne başlamadan evvel yapmanız gerekenleri derledik.

Güne bunları yapmadan başlarsanız çok kötü geçebilir! Güne güzel başlamak için...

Gün içerisinde çok yoruluyor musunuz? Ya da sürekli olarak halsiz ve bitkin mi hissediyorsunuz? Her yöntemi denediniz ama bir türlü bu ruh halinden çıkamıyorsunuz. Güne başlamadan önce yapacaklarınız gününüzün kaliteli geçmesi açısından büyük bir önem taşıyor. İşte sabah kahvesinden kahvaltı tüyolarına kadar her şey...

SABAH KAHVENİZİ İÇİN

Güne kendinizi hazırlamanın en iyi yolu bir bardak sıcak kahve içmektir!

  • Tercihen şekersiz bir Türk kahvesi içerek güne başlarsanız daha dinç olduğunuzu hissedeceksiniz.
  • Sabahları içilen kahve yağ yakımını da arttırıyor!

PENCERENİZİ AÇIN VE GÜNEŞ IŞIĞI İÇERİ GİRSİN

Güne sağlıklı bir başlangıç yapmanın en güzel yollarından biri!

  • Bırakın güneş ışığı odanıza girsin ve uykulu halinizi alıp götürsün.
  • Sabah birkaç dakikalığına aldığınız güneş ışığı gün boyu yorgun hissetmenizi de engeller.

SEVDİĞİNİZ BİR ŞARKIYI DİNLEYİN

Müzik her derde devadır!

  • Takın kulaklığınızı, ruhunuza iyi geldiğini düşündüğünüz mutlu bir şarkı açın.
  • Olduğunuz yerde dans edin, bu size çok iyi gelecek.

UYANIR UYANMAZ ELİNİZE TELEFONU ALMAYI BIRAKIN

Bu, yapılan en büyük hataların başında geliyor.

  • Kim ne yapmış, ne paylaşmış boş verin. Bunun bir önemi yok.
  • Sabah uyandığınız an soluğu sosyal medyada ve haber sitelerinde almayın.

EVDE KİM VARSA KISA BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRİN

Ufak ayaküstü sohbetlerin tadı başkadır!

  • Annenize, babanıza, kardeşinize ya da eşinize bir günaydın demek ya da nasıl olduğunu sormak ufak bir sohbetin en güzel başlangıcıdır.
  • Bu durum, hem karşı tarafı mutlu eder hem de uyanmanız konusunda size yardımcı olur.

SABAH MEDİTASYONU YAPIN

Meditasyon günün her saati için en güzel dinlenme yöntemlerinden biridir.

  • Özellikle uykudan yeni uyandığınız zaman yapacağınız sabah meditasyonu sizi güne en iyi şekilde hazırlama konusunda oldukça iyidir.
  • Yapılan pek çok araştırma meditasyon yapan bireylerin odaklanma sürelerinin arttığını ortaya koymuştur.

CİLT BAKIMINIZI MUTLAKA YAPIN

Sabahları yapacağınız 5-10 dakikalık cilt bakımı sayesinde cildiniz çok daha güzel görünecek.

  • Her zaman kullandığınız nemlendiriciyi uygulayın.
  • Göz altı torbaları için de göz altlarınıza buzdolabında soğumuş çay kaşığını bastırın. İşte bu kadar basit! güne hazırsınız!

KUSURSUZ BİR GÜN İÇİN KUSURSUZ BİR KAHVALTI ŞART

Kahvaltı günün en önemli öğünü olduğu için günün ilerleyen saatlerini de fazlasıyla etkiliyor.

  • Sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlayın.
  • Yumurta, peynir, zeytin, tereyağı, domates, salatalık ve çay... Harika bir kahvaltı harika bir gün demektir!
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