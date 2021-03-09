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  4. Günel Zeynalova'ya yorum yağdı! 'Michael Jackson'a benzemişsin'

Günel Zeynalova'ya yorum yağdı! 'Michael Jackson'a benzemişsin'

09.03.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü. Değişimiyle gündem olan Günel Michael Jackson'a benzediği yorumlarına kızdı.

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel son haliyle gündemde...

Azeri kızı Günel Zeynalova öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası Seren Serengil'e oldukça benzetilen Azeri kızı Günel Zeynalova sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekyior.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı Günel, estetikle değiştiğini, Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini nasıl engellediğini anlattı.

Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses Seren Serengil
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