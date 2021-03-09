Günel Zeynalova'ya yorum yağdı! 'Michael Jackson'a benzemişsin'

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel son haliyle gündemde...

Azeri kızı Günel Zeynalova öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası Seren Serengil'e oldukça benzetilen Azeri kızı Günel Zeynalova sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekyior.

Şarkıcı Günel, estetikle değiştiğini, Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini nasıl engellediğini anlattı.

Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söyledi.



