"Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz" demişti! Serel Yereli Noel partisinde güzelliğiyle büyüledi

Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteri ile adını duyuran Serel Yereli güzelliğiyle dikkat çekti.

Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan güzel isim "Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum" diyerek gündem olmuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da oldukça dikkat çeken Serel Yereli'den yeni bir paylaşım geldi.

Serel Yereli Noel partisi için derin dekolteli sade bir elbise seçti. Sade tarzıyla dikkat çeken Yereli takipçilerinden tam not aldı.



