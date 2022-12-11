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"Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz" demişti! Serel Yereli Noel partisinde güzelliğiyle büyüledi

11.12.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyada adından söz ettiriyor. "Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor" diyerek daha önce gündem olan güzel şarkıcı ve oyuncu Noel Partisi için iddialı bir seçim yaptı.

"Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz" demişti! Serel Yereli Noel partisinde güzelliğiyle büyüledi

Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteri ile adını duyuran Serel Yereli güzelliğiyle dikkat çekti.

Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan güzel isim "Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum" diyerek gündem olmuştu.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da oldukça dikkat çeken Serel Yereli'den yeni bir paylaşım geldi.

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Serel Yereli Noel partisi için derin dekolteli sade bir elbise seçti. Sade tarzıyla dikkat çeken Yereli takipçilerinden tam not aldı.

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