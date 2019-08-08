Güneş banyosunun hemen ardından duş almayın

D vitamini salınımı için dikkat edilmesi gereken konuların başında ise güneşlendikten sonra en az 1-2 saat duş almamak geliyor. Memorial Ataşehir Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Işıl Bulur, yaz aylarında güneşten doğru faydalanmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

GÜNEŞ CİLDİNİZİ YAŞLANDIRIYOR

Yazın kendini iyice hissettirmesiyle birlikte ister istemez herkes bir şekilde güneşe maruz kalmaktadır. Bu aylarda özellikle güneşin kendisini fazlasıyla hissettirdiği 10.00 -16.00 saatleri arasında daha dikkatli olunmalıdır. Güneşin başta D vitamini sentezi ve psikoloji üzerinde olumlu yanlarının yanında zararlı etkileri de bulunmaktadır. Özellikle kümülatif olarak değerlendirilen uzun süreli güneş maruziyeti hem cilt kanseri hem de cilt yaşlanması için risk oluşturmaktadır. Çocukluk çağından itibaren ciddi şekilde güneşe maruz kalan kişilerde bu riskler daha da artmaktadır. Uzun süreli ve yıllar boyunca güneşlenen kişi deri kanseri olmasa bile kesinlikle leke, damarlanma artışı ve kurulukla birlikte cilt yaşlanması yaşamaktadır.