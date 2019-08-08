Güneş banyosunun hemen ardından duş almayın

D vitamini salınımı için dikkat edilmesi gereken konuların başında ise güneşlendikten sonra en az 1-2 saat duş almamak geliyor. Memorial Ataşehir Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Işıl Bulur, yaz aylarında güneşten doğru faydalanmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
GÜNEŞ CİLDİNİZİ YAŞLANDIRIYOR
Yazın kendini iyice hissettirmesiyle birlikte ister istemez herkes bir şekilde güneşe maruz kalmaktadır. Bu aylarda özellikle güneşin kendisini fazlasıyla hissettirdiği 10.00 -16.00 saatleri arasında daha dikkatli olunmalıdır. Güneşin başta D vitamini sentezi ve psikoloji üzerinde olumlu yanlarının yanında zararlı etkileri de bulunmaktadır. Özellikle kümülatif olarak değerlendirilen uzun süreli güneş maruziyeti hem cilt kanseri hem de cilt yaşlanması için risk oluşturmaktadır. Çocukluk çağından itibaren ciddi şekilde güneşe maruz kalan kişilerde bu riskler daha da artmaktadır. Uzun süreli ve yıllar boyunca güneşlenen kişi deri kanseri olmasa bile kesinlikle leke, damarlanma artışı ve kurulukla birlikte cilt yaşlanması yaşamaktadır.
BRONZLAŞMAK İÇİN GÜNEŞLENMEYİN
Tendeki leke ve hasarların güneşlenmeyle birlikte kaybolduğu düşünülerek bronzlaşmaya çalışılmaktadır. Cilt güzelliği ve genç görünüm çabası içinde olan kişilerin bronzlaşmak için uzun saatler güneş altında kalmaktan kaçınması gerekmektedir. Bronzlaşmak ağır cilt hasarı anlamına gelmektedir.
GÜNEŞ SONRASI DUŞ D VİTAMİNİNDEN FAYDALANMANIZI ÖNLER
Güneşin zararlı etkilerinin yanında olumlu etkileri de bulunmaktadır. Mutluluk vermesinin yanında D vitamini sentezi için güneşlenmek çok önemlidir. D vitamini sentezi için güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde koruyucu krem kullanmadan 10-20 dakika güneşlenilmesi gerekmektedir. Her ne kadar bu saatler güneş ışınlarının zararlı etkilerinin olduğu saatler olsa da maruziyet süresi az olduğu için cilt yaşlanmasına neden olmamakta ve kanser gelişimi için risk yaratmamaktadır. Ciltte D vitamini sentezi hemen başlamadığı için güneşlenildikten sonra en az 1-2 saat duş alınmamalıdır. Duş alınması gerekiyorsa; sabun ve şampuan kullanmadan ılık suyla duş alınmalıdır.
GÜNEŞLENİRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
Bronzlaşmak için güneşlenilmemelidir. Cilt hasarına neden olan aşırı güneşlenme cildi yaşlandırır ve kansere zemin hazırlayabilir.
D vitamini için güneşlenme haricinde güneş koruyucu krem kullanmadan güneşe çıkılmamalıdır.
Çocukluktan itibaren aşırı güneşlenen kişiler, güneşten korunma konusunda daha hassas davranmalıdır.
Açık tenli, sarışın ve renkli gözlü kişilerin riskli grupta olduğu unutulmamalıdır.
Ben sayısı 50’nin üzerinde olan, riskli benleri olan, doğuştan gelen riskli ben grupları olanların güneşlenmemesi ve mutlaka koruyucu krem kullanması gereklidir.
Güneşe çıkarken koruyucu kremin yanında geniş şapka ve gözlük kullanılması önemlidir.
Şemsiyenin altına girmek güneşin zararlı etkilerinden tam korunma sağlamayabilir. Kum ve çakıllardan yansımalar olduğu için şemsiye altında da krem kullanılmalıdır.
D vitamini sentezi için öğle saatlerinde 10-20 dakika koruyucu krem kullanmadan güneşlenilmelidir. Ciltte D vitamini sentezi hemen başlamadığı için 1-2 saat duş alınmamalıdır. Koruyucu kremle güneşlenmek D vitamini sentezini azaltmaktadır.
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