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İşte Güneş'in görünmeyen yüzü!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 11.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

Bilim insanları Güneş'in görünmeyen yüzünü resmetmek için yeni yöntemler deniyor.

İşte Güneş'in görünmeyen yüzü!

Şu ana kadar uzaya yollanan keşif araçlarının hiçbiri Güneş'i her açıdan görüntüleyebilecek kapasitede değildi. Bu nedenle dev yıldızın güney ve kuzey kutbu insanoğlu için halen bir sır.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu sır perdesini aralamak için bu güne kadar toplanan verilerden yola çıkarak Güneş'in kuzey kutbunun tahmini görüntüsünü kolaj çalışmasıyla ortaya çıkardı. Proba-2 keşif aracının kaydettiği görüntülerin birleşmesinden oluşan görüntü gerçek olmasa dahi, Güneş'in kutuplarıyla ilgili ip uçları veriyor.

Güneş'in gizli kalan kutup noktalarının gerçek görüntülerini, 2020'de başlayacak olan Solar Orbiter misyonu sayesinde elde edeceğiz.

NASA/ESA ortak misyonu Ulysses yaklaşık 20 yıl boyunca farklı enlemlerden Güneş'i gözlemlemiş ancak görüntüleme teknolojisi olmadığından Dünya'ya görsel yollayamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
güneş görünmeyen yüzü bilim

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