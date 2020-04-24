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Güneş ışığının, koronavirüsü birkaç dakika içinde öldürdüğü iddia edildi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Amerika Ulusal Güvenlik Departmanı, Perşembe günü, güneş ışığının koronavirüsü dakikalar içinde öldürdüğünü iddia etti. DHS Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü’nden Bill Bryan’a göre, virüs direkt gün ışığı alan gözeneksiz yüzeylerde hızlıca ölüyor.

Güneş ışığının, koronavirüsü birkaç dakika içinde öldürdüğü iddia edildi

DHS Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü tarafından yapılan yeni bir araştırma, yüksek nem, sıcaklık ve güneş ışığının gözeneksiz yüzeylerdeki damlacıklarda bulunan virüsü öldürebileceğini iddia ediyor.

DHS Bilim ve Teknoloji Danışmanı Bill Byran, “Bugüne kadarki dikkat çekici gözlemimiz, güneş ışığının havada ve yüzeylerde virüsü öldürmedeki güçlü etkisi oldu” dedi. Bryan, sıcaklık ve nemin birlikte veya ayrı ayrı artmasının virüse daha az elverişli bir ortam yarattığını sözlerine ekledi. Bu bulgular, Perşembe günü Beyaz Saray’da yapılan bir basın toplantısında açıklandı. Ayrıca bu araştırma, virüsün gün ışığında en hızlı şekilde ölmesinin haricinde, kapalı ortamda daha uzun süre hayatta kaldığını da ortaya koyuyor.

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Koronavirüsün yarılanma ömrünü ve çeşitli durumlara göre virüsün yaşam süresini gösteren tablo, Perşembe günü yapılan basın toplantısında sunuldu.

Bryan, doğrudan güneş ışığı almayan kapalı alanların düzgün bir şekilde dezenfekte edilmesine özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, beyazlatıcı çamaşır sularının veya izopropil alkolün virüsü 30 saniye içinde öldürebildiğini, ovalamanın ise süreyi hızlandıracağını söyledi.

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DHS ve Beyaz Saray koronavirüs timi, tükürükteki koronavirüsü ve virüsün diğer dezenfektanlara tepkisini incelemeyi sürdürüyor.
Byran, yaz mevsimine benzeyen hava koşullarının, virüsün yayılmasında azaltmaya yol açacağını ancak bunun henüz bir normale dönüş olmayacağını söyledi.

Byran "Yaz mevsimi virüsü öldürüyor demek ve herkesin rahatlayabileceğini söylemek büyük bir sorumsuzluk olur" dedi.

SICAK HAVA KORONAVİRÜSE KARŞI KORUMAZ

Trump, DHS’nin bulgularına şaşırmadığını ve kendisinin de benzer bir gözleme sahip olduğunu belirtti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, güneş ışığının koronavirüsü önlemeyeceği konusunda uyarıda bulunarak web sitelerinde “Güneş ışığına maruz kalmak ve hava sıcaklığının 25 dereceden yüksek olması sizi koronavirüse karşı korumaz. Ne kadar güneşli ve sıcak olursa olsun Covid-19’a yakalanabilirsiniz. Sıcak iklimi olan güneşli ülkelerde de kaydedilen Covid-19 vakaları bulunuyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, bronzlaşmayı sağlayan solaryum ışığı gibi ultraviyole lambaların koronavirüsü öldürmediği konusunda uyararak “UV lambalar ellerde ve cildin herhangi bir bölgesindeki sterilizasyon için kullanılmamalı, UV ışınları cildinizde tahrişe neden olabilir” dedi. Ultraviyole ışığı, bilinçsiz kullanılması durumunda cilt kanseri gibi sorunlara neden olabilir.

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