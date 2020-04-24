Güneş ışığının, koronavirüsü birkaç dakika içinde öldürdüğü iddia edildi

DHS Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü tarafından yapılan yeni bir araştırma, yüksek nem, sıcaklık ve güneş ışığının gözeneksiz yüzeylerdeki damlacıklarda bulunan virüsü öldürebileceğini iddia ediyor.

DHS Bilim ve Teknoloji Danışmanı Bill Byran, “Bugüne kadarki dikkat çekici gözlemimiz, güneş ışığının havada ve yüzeylerde virüsü öldürmedeki güçlü etkisi oldu” dedi. Bryan, sıcaklık ve nemin birlikte veya ayrı ayrı artmasının virüse daha az elverişli bir ortam yarattığını sözlerine ekledi. Bu bulgular, Perşembe günü Beyaz Saray’da yapılan bir basın toplantısında açıklandı. Ayrıca bu araştırma, virüsün gün ışığında en hızlı şekilde ölmesinin haricinde, kapalı ortamda daha uzun süre hayatta kaldığını da ortaya koyuyor.

Koronavirüsün yarılanma ömrünü ve çeşitli durumlara göre virüsün yaşam süresini gösteren tablo, Perşembe günü yapılan basın toplantısında sunuldu.

Bryan, doğrudan güneş ışığı almayan kapalı alanların düzgün bir şekilde dezenfekte edilmesine özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, beyazlatıcı çamaşır sularının veya izopropil alkolün virüsü 30 saniye içinde öldürebildiğini, ovalamanın ise süreyi hızlandıracağını söyledi.