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"Güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz" demişti... Serel Yereli pozlarıyla beğeni topladı!

23.07.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bodrum Masalı" dizisi ile tanınan ancak şarkıcılık yapmak için oyunculuğu bırakan Serel Yereli İngiltere'de yaşıyor. Sıcaklara dayanamayan Serel Yereli geçtiğimiz günlerde evde bikiniyle gezmişti. Yereli'den şimdi ise kapı önü pozları geldi.

"Güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz" demişti... Serel Yereli pozlarıyla beğeni topladı!

Bir süredir hayallerini gerçekleştirmek için İngiltere'de yaşayan ve zaman zaman ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli pembe büstiyeriyle kapı önünde pozlar verdi.

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Serel Yereli'nin arka arkaya paylaştığı pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. Bir süredir oyunculuk yapmayan Yereli'yi görenler "Duru bir güzelliğin var" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli
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