"Güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz" demişti... Serel Yereli pozlarıyla beğeni topladı!

Bir süredir hayallerini gerçekleştirmek için İngiltere'de yaşayan ve zaman zaman ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli pembe büstiyeriyle kapı önünde pozlar verdi.

Serel Yereli'nin arka arkaya paylaştığı pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. Bir süredir oyunculuk yapmayan Yereli'yi görenler "Duru bir güzelliğin var" yorumlarında bulundu.



