Güney Afrika'da sel: 37 ölü

Güney Afrika'nın kuzeyindeki Mpumalanga ve Limpopo eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 37 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, Mpumalanga'da 20, Limpopo'da ise 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da önceki gün Mpumalanga bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından sanal medya hesabından paylaşım yapan Ramaphosa, “Mpumalanga'da selden zarar gören bölgeleri ziyaret ettim. 1500'den fazla hanenin afetten etkilendiği kayıtlara geçti. Nkomazi ve Bushbuckridge'deki etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi” ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, hükümetin önceliğini de açıklayarak, “Hükümet, hasar gören evlerin ve altyapının onarımı ve rehabilitasyonunun yanı sıra afetten etkilenen ailelere yardıma odaklanacak. Dualarımız ve düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden tüm ailelerle birlikte” dedi.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır