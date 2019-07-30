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Güney Afrika fidye virüsüne yenik düştü

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TEKNOLOJİ  | 30.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Güney Afrika, fidye virüsü gerçeği ile acı ve karanlık içinde yüzleşmek zorunda kaldı. Ülkenin en büyük şehri Johannesburg, elektrik santraline bulaşan fidye virüsü nedeniyle, elektriksiz ve karanlık günler yaşıyor.

Güney Afrika fidye virüsüne yenik düştü

Elektrik şirketi City Power’ın yaptığı açıklamaya göre, 5 gün önce santralin bilgisayar sistemlerine bulaşan fidye virüsü nedeniyle bazı sistemler kullanılamaz duruma geldi.

Şirketin Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre virüs şirketin tüm veri tabanlarını, alt yapı kontrol sistemlerini ve üretim hatlarını şifreleyerek kilitledi.

Ayrıca, ön ödemeli şekilde elektrik satın alan abonelerin de elektrik kredileri bittiğinde yeniden kredi satın alabilmelerini engelleyen virüs şehri elektriksiz bıraktı.

Şehir yöneticilerinin tespitlerine göre şu anda şehirde 250 bin kişi elektriksiz yaşamak zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika fidye virüsü

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