Güney Amerika kıtasındaki birçok ülkede elektrik kesintisi

Latin Amerika'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarının aktardığı bilgiye göre, yerel saatle 07.00 sularında Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kesin olmamakla birlikte, elektrik arızasının tedarikçi şirket Edesur'un ara bağlantı sistemindeki hatası nedeniyle meydana geldiği ileri sürülüyor. Şirketten yapılan açıklamada bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiği duyuruldu.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 Haziran 2019



