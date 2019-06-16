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Güney Amerika kıtasındaki birçok ülkede elektrik kesintisi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 16.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Kesintilerden Brezilya ve Paraguay'ın da etkilendiği ifade ediliyor.

Güney Amerika kıtasındaki birçok ülkede elektrik kesintisi

Latin Amerika'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarının aktardığı bilgiye göre, yerel saatle 07.00 sularında Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kesin olmamakla birlikte, elektrik arızasının tedarikçi şirket Edesur'un ara bağlantı sistemindeki hatası nedeniyle meydana geldiği ileri sürülüyor. Şirketten yapılan açıklamada bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiği duyuruldu.


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Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi Güney Amerika

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