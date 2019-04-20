Güney Kore, adaletsiz oyun içi satın alım politikalarını incelemeye aldı

Variety'nin haberine göre Nexon, Blizzard, Riot ve NCSoft gibi büyük firmalar dahil olmak üzere birçok firma inceleme altında.

Kuruldan bir temsilcinin açıklamalarına göre, bazı oyunlarda bulunan iade kısıtlamaları, ebeveyn kontrolü eksikliği ve oyuncu şikayetlerine yönelik uygunsuz yaklaşımlar inceleniyor. Kurul, tüm bunların adaletsiz olduğunu düşünüyor. Kurulun temsilcisi, oyun firmalarının bu konularda 'gönüllü' olarak değişiklikler yapabileceğini ya da buna 'zorlanabileceklerini' belirtiyor.

Tabii kurul temsilcisi, çocuklarının yaptığı oyun içi harcamaların iadesini bu inceleme sayesinde almayı planlayan ailelere de hiç beklentiye girmemelerini tavsiye ediyor. Anlaşılan ebeveynlerini bir şekilde kandırıp kredi kartlarından 70 bin won (62 dolar) ve üzerinde harcama yapan çocuklar, bu harcamalardan her halükarda sorumlu tutulacaklar.

Güney Kore'de oyun firmaları bu tür konularla ilgili olarak sık sık incelemeye alınıyor. Ancak son zamanlarda oyun içi satın alımlara karşı birçok ülkede yeni ve sıkı düzenlemeler yapıldığını göz önüne alırsak, bu incelemenin sonunda da yeni düzenlemeler veya oyun firmalarına ciddi yaptırımlar gelebilir diyebiliriz.



