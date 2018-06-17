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Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong’dan inanılmaz taktik!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 17.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong, İsveç maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, antrenmanlar esnasında kullandığı ilginç bir stratejiyi açıkladı.

Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong’dan inanılmaz taktik!

Dünya Kupası’nda F Grubu’nda mücadele eden ve ilk maçta pazartesi günü saat 15.00’te İsveç’le karşılaşmaya hazırlanan Güney Kore’de Teknik Direktör Shin Tae-yong, düzenlenen basın toplantısında ilginç bir açıklamada bulundu.

Tae-yong, antrenmandaki oyuncularına 4 farklı forma numarası koyarak antrenmanı izleyen gözlemcileri şaşırttığını ifade etti.

Tae-yong ilginç planını şöyle aktardı: “İdmanlarımızı izleyen İsveç teknik heyetinin görevlendirdiği gözlemcilerin kafasını karıştırmak için oyuncuların formalarına 4 farklı forma numarası koyduk. Zaten Avrupalılar oyuncularımızı yüzlerinden ayırt edemez.”

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Shin Tae-yong guney kore FIFA 2018 Dünya Kupası

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