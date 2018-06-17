Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong’dan inanılmaz taktik!

Dünya Kupası’nda F Grubu’nda mücadele eden ve ilk maçta pazartesi günü saat 15.00’te İsveç’le karşılaşmaya hazırlanan Güney Kore’de Teknik Direktör Shin Tae-yong, düzenlenen basın toplantısında ilginç bir açıklamada bulundu.
Tae-yong, antrenmandaki oyuncularına 4 farklı forma numarası koyarak antrenmanı izleyen gözlemcileri şaşırttığını ifade etti.
Tae-yong ilginç planını şöyle aktardı: “İdmanlarımızı izleyen İsveç teknik heyetinin görevlendirdiği gözlemcilerin kafasını karıştırmak için oyuncuların formalarına 4 farklı forma numarası koyduk. Zaten Avrupalılar oyuncularımızı yüzlerinden ayırt edemez.”
Mustafa Cengiz, 'Nagatomo ile anlaştık' dedi, Galatasaray Kulübü yalanladı
Sumudica, Galatasaraylı Belhanda'yı Al Shabab'a transfer etmek istiyor!
Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!
Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!
Beşiktaş forvet transferi için Bas Dost'la ilgileniyor!
Rus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyin
Okuyucu Yorumları 0 yorum