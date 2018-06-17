Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong’dan inanılmaz taktik!

Dünya Kupası’nda F Grubu’nda mücadele eden ve ilk maçta pazartesi günü saat 15.00’te İsveç’le karşılaşmaya hazırlanan Güney Kore’de Teknik Direktör Shin Tae-yong, düzenlenen basın toplantısında ilginç bir açıklamada bulundu.

Tae-yong, antrenmandaki oyuncularına 4 farklı forma numarası koyarak antrenmanı izleyen gözlemcileri şaşırttığını ifade etti.

Tae-yong ilginç planını şöyle aktardı: “İdmanlarımızı izleyen İsveç teknik heyetinin görevlendirdiği gözlemcilerin kafasını karıştırmak için oyuncuların formalarına 4 farklı forma numarası koyduk. Zaten Avrupalılar oyuncularımızı yüzlerinden ayırt edemez.”

