Güneydoğu'da fotokapana takıldı! Çukur başlı, iki metre...

Türkiye'de çeşitli kurumlar tarafından doğal ortamların görüntülenmesi amacıyla ormanlık ve dağlık alanlara kurulan fotokapanlar sayesinde boz ayı, karaca, kurt, çakal, tilki, geyik, su samuru ve çeşitli kuşlar kayıt altına alınıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de doğal ortama yerleştirilen bir fotokapan sayesinde dev bir yılan görüntülendi.
Kaydedilen görüntüye göre, yılanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu, çukur başlı yılan türünde ve zehirli olmadığı öğrenildi.
(AA)
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