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Güneydoğu'da fotokapana takıldı! Çukur başlı, iki metre...

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YAŞAM  | 12.05.2019 08:26 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde doğal ortama yerleştirilen fotokapanla dev yılan görüntülendi.

Güneydoğu'da fotokapana takıldı! Çukur başlı, iki metre...

Türkiye'de çeşitli kurumlar tarafından doğal ortamların görüntülenmesi amacıyla ormanlık ve dağlık alanlara kurulan fotokapanlar sayesinde boz ayı, karaca, kurt, çakal, tilki, geyik, su samuru ve çeşitli kuşlar kayıt altına alınıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de doğal ortama yerleştirilen bir fotokapan sayesinde dev bir yılan görüntülendi.

Kaydedilen görüntüye göre, yılanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu, çukur başlı yılan türünde ve zehirli olmadığı öğrenildi.

(AA)

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yılan fotokapan Güneydoğu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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