Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu

GAZİANTEP (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te fidanlar toprakla buluştu. Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından verilen 15 bin zeytin ve Antep fıstığı fidesi toprakla buluşturuldu. Vali Davut Gül, Burç Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen törende, geçen yıl da bu yıl da ağaçlandırma seferberliğine kent olarak çok önem verdiklerini söyledi. Toprağın yapısı ve cinsine göre çok çeşitli fidanlar dikildiğini belirten Gül, bugünkü fidanları dağıtan Şahinbey Belediyesine teşekkür etti. Gaziantep'in 4 milyondan fazla fidana ihtiyacı olduğunu ifade eden Vali Gül, "Bununla ilgili de Yeşil Antep Projesi başlattık. Büyükşehir Belediyemizle beraber bütün Gaziantep'teki 2 milyon hemşehrimizin tamamıyla bu fidanları dikmek istiyoruz. 2023'e kadar 27 milyon fidanın toprakla buluşmasını istiyoruz. Bu fidanların geleceğe nefes olmasını diliyorum." dedi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan da Gaziantep'te yıl sonuna kadar 3 milyon 900 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi. - Malatya'da 150 bin fidan toprakla buluştu Malatya Valisi Aydın Baruş ise Elazığ-Malatya kara yolu Çamurlu mevkisindeki programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fidan dikim kampanyasına katkı verenlere teşekkür etti. Canlıların hayatını sürdürebilmesi için güneş, su, toprak ve havaya ihtiyacının olduğunu hatırlatan Baruş, su, toprak ve havanın kalitesinin ve korunmasının insanların elinde olduğunu ifade etti. Baruş, Türkiye'nin uzun yıllardır erozyonla mücadele ettiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu konuda Türkiye büyük mesafe kaydetti. Diğer taraftan soluduğumuz havanın kaliteli olması için etrafımızın yeşilliklerle dolması lazım. Eğer ormanlar olmazsa bugün insanlar sağlıklı nefes alamaz. İnsanoğlu her geçen gün artan tüketim alışkanlığıyla havayı kirletiyor. Bunun temizlenmesi için fidanlara, ormanlara ihtiyacımız var. Ormanlarımızın kıymetini çok iyi bilelim. Milli Ağaçlandırma Günü orman konusunda, fidan dikme konusunda bu duyarlığı artırmak için ilan edilmiştir."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen kampanyayla orman varlığının artırılması konusunda Türkiye genelinde bir seferberlik başlatıldığını ve bunun meyvelerinin alındığını söyledi. Türkiye'deki orman varlığının her geçen gün arttığını anlatan Gürkan, bu konuya hassasiyet gösteren herkese teşekkür etti. Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ise bugün Malatya'nın 13 ilçesinde toplam 150 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Vali Baruş, Belediye Başkanı Gürkan, kent protokolü ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı mevkisindeki ağaçlandırma sahasına fidan dikildi. Etkinlikle konuşan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Çatalçam, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 28,8'inin Kahramanmaraş'ın da yüzde 36'sının orman olduğunu, bugünkü etkinlikte 28 noktada 156 bin 200 fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çatalcam, yıl sonu itibarıyla müdürlük olarak 2 milyon 500 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini kaydetti. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erol Özkan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile diğer protokol üyeleri ve kurum müdürleri katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fidan dikti. - Kilis Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Gülbaba köyünde düzenlenen etkinlikte, fidan dikerek geleceğe nefes olacaklarını belirtti. İşletme olarak 100 hektarlık sahada 300 bin fidan dikeceklerini anlatan Gümüş, Zeytin Dalı Harekatı'na dikkati çekmek için harekatın başladığı Gülbaba köyünde fidan dikimi yaptıklarını kaydetti. Törene, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda vatandaş katıldı. - Şanlıurfa Şanlıurfa'da Harran Üniversitesinin Osmanbey Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Vali Abdullah Erin, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın ağaç sayısı bakımında en fakir illerin başında geldiğini, kentin yüzde 2'sinin orman alanına sahip olduğunu ifade etti. Bugünkü etkinlikte 13 ilçede 30 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Erin, "Geçen yıl yürütülen kampanyada bizler Şanlıurfa'da 10 milyon fidan hedefi koymuştuk. Pandeminin araya girmesiyle işler biraz aksadı. Hedefimize ulaşamasak da şükürler olsun 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bunun yanında fidanların takibi yapıldı. Bu yıl da geçen yılın rakamını yakalamaya çalışacağız. Bütün kurumların destekleriyle inşallah 5 milyon fidanın üzerinde çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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