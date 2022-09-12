Günlerce aradığını söylemişti! Kayıp oğlunun evinin bodrumunda olduğunu canlı yayında öğrendi

12 yaşındaki çocuk 11 gündür kayıptı. HLN için yapılan bir röportaj esnasında Nancy Grace, onun bodrumda olduğunu bildirdi ve baba Charles Bothuell IV, oğlu Charles Bothuell V'nin kendi evlerinin sınırlarında nasıl hayatta olabileceği sorulduğunda söyleyecek söz bulamadı.

''DEFALARCA ARADIK''

Sunucu, bodrumu kontrol edip etmediği konusunda onu zorladığında ise "Bodrumunu aradım, karım bodrumu aradı, FBI bodrumu aradı, Detroit Polisi bodrumumu aradı.Hepimiz bodrumumu defalarca aradık." diye yanıtladı.

SAKLANMIŞ

Görüşmeden sonra IV. Charles Bothuell, oğlunun bodrumda olduğunu bildiği haberlerinin 'saçma' olduğunu söyledi ancak eve dönerken basının bombardımanından kurtulamadı. Sonrasında yürütülen polis soruşturması 12 yaşındaki çocuğun asla kaybolmadığını ve sadece babası ve üvey annesi Monique Dillard-Bothuell'den saklandığını ortaya çıkardı.

TUTUKLANDILAR

Charles Bothuell V bulunduğunda, babasının egzersiz yapmadığını fark ettiğinde vereceği tepkiden korktuğu için bodrumda saklandığını itiraf etti. Çift, Nisan 2015'te tutuklandı ve işkence ve ikinci derece çocuk istismarı ile suçlandı.

ÇOCUK İSTİSMARIYLA SUÇLANDI

İşkence suçlaması daha sonra mahkemede reddedildi, kanıtlanırsa çift müebbet hapis cezasına çarptırılabilirdi. 2016'daki duruşmada, Bothuell IV, ikinci derece çocuk istismarı suçlamalarının kaldırılması karşılığında dördüncü derece çocuk istismarından suçlu bulundu.

BORU İLE DÖVMÜŞ

Savcılar, Bothuell V'nin çok zayıf olduğunu ve bulunduğunda vücudunda izler olduğunu ortaya çıkardı. Bothuell IV, oğlunu PVC boru ile dövdüğünü itiraf etti ve 18 aylık denetimli serbestlik ve zorunlu öfke yönetimi dersleri verdi.

OĞLUNUN VELAYETİ ELİNDEN ALINDI

Ayrıca oğlunun velayetini kaybetti ve artık onunla daha fazla iletişim kurmasına izin verilmedi. Eşi Dillard-Bothuell'in de bir savunma anlaşmasını kabul ettiği bildirildi, ancak bunun ayrıntıları kamuoyuna açıklanmadı.



