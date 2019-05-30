Günlerce rögar kapağından ayrılmayan yavru köpeği o fark etti. Hikayesi ise yürekleri dağladı.

Hayvanlar da tıpkı inanlar gibi hisleri olan duygusal canlılardır. Özellikle köpeklerin hisleri çok kuvvetlidir. Bu hayvanlar üzülebilir, sevinebilir hatta kaybettikleri ailelerinin yasını tutabilir. İşte bu hikaye tam da öyle... Çin dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan ülkesidir. Bu yüzden tüm sokaklar insanlarla dolup taşmaktadır. Fakat ne yazık ki bu kadar çok nüfusa sahip olan ülkede sokaklarda hala tek başına yardıma muhtaç köpekler dolaşmaktadır. Her gün binlerce insan sokaklarda tek başına yaşayan ve yardım bekleyen bu köpeklerin yanlarından geçerek gitmektedir. Her gün aynı yolu kullanan ve o gün de işe gitmek için bu yoldan yürüyen bu hikayenin kahramanı, yolda yürürken bir şeye ayağı takıldığı için az kalsın düşüyormuş.

Ayağının takıldığı şeye bakan bu adam yere baktığında küçük tüylü bir köpek yavrusu görmüş. Yerdeki köpek, çaresiz ve yardım ister bir biçimde gözlerini adamın üzerinde tutuyormuş. Sokakta böyle bir köpek yavrusu ile karşılaşacağını hiç düşünmeyen bu adam, işe geç kalacağı için köpeği orada bırakarak yoluna devam etmiş. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan bu adam köpeği bırakıp işe gitse de tüm gün aklına köpeğin masum suratı gelmiş. Ve eve dönüş yolunda bu köpeğin yine aynı yerde rögar kapağının üzerinde yattığını görmüş ve yine köpeğin yanından yürüyerek geçmiştir.

Ertesi gün yine aynı yoldan geçen adam bu sefer yola erken çıkarak, marketten köpeğe mama almaya karar vermiş. Köpek için çok üzgün olan bu adam, bu küçük köpeği besledikten sonra iş için yola koyulmuş. Köpek ne kadar savunmasız görünse de bu adam köpeğin çok temiz olduğunu fark etmiş. Bu iki günden sonra olayın kahramanı her gün aynı yoldan işe gitmiş ve her gün aynı yerde köpeği görmeye devam etmiş. Köpeği sahiplenmeyi düşünen bu adam, bir türlü bu köpeği sahiplenmeye karar veremiyormuş. Bir gün kendisine bir söz vermiş. Eğer ertesi günde köpeği aynı noktada görürse bu sefer köpeği kurtaracağını ve eve götüreceğini söylemiş. Ertesi gün köpek yine aynı yerindeymiş ve adam köpeği eve getirmiş. Ancak adam köpeği kurtardığı için çok mutlu olsa da köpekte garip bir şeyler fark etmiş. Alışma sürecinde olduğunu düşündüğü köpek sonraki günlerde de mutsuzluğunu sürdürünce bu adam oldukça endişelenmeye başlamış.

Bir gün adam evinin kapısını açtığında köpeğin kapıdan koşarak dışarı fırladığını fark etmiş. Köpeği takip etmeye başlayan bu adam, köpeğin çok üzücü hikayesini öğrenmek zorunda kalmış. Evden kaçan köpek kurtarıldığı yer olan yere tekrar gitmiş ve rögar kapağının üzerine uzanmış. Bu sırada karşıdaki mağazadan çıkan bir kadın bu köpeğe ''Yine mi sen geldin?'' diye bağırmış. Kadın köpeğe bağırdıktan sonra köpeğin sahibi bu kadına neden böyle bağırdığını sormuş. Bunun üzerine bu kadın köpeğin gerçek hikayesinin ne olduğunu adama anlatmış.

3 hafta önce gerçekleşen bu olayda, köpeğin annesine tam bu noktada bir araba çarpmış. Acımasız şoför köpeğin annesine çarptıktan sonra arkasına bakmadan araba kullanmaya devam etmiş.