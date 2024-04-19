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  4. Günlerdir Eskişehir'de tedavi gören Nuri Alço Hacettepe'ye sevk edildi!

Günlerdir Eskişehir'de tedavi gören Nuri Alço Hacettepe'ye sevk edildi!

19.04.2024 12:31
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Eşi oyuncuya kalp pili takılacağını söyledi.

Günlerdir Eskişehir'de tedavi gören Nuri Alço Hacettepe'ye sevk edildi!

6 Nisan'da bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, oradaki evinde rahatsızlanmış yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

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KALP PİLİ TAKILACAK

Eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Burcu Alço, yaptığı son açıklamada usta oyuncunun taburcu olacağını söylemişti.

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Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Burcu Alço, eşinin kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağını açıkladı. Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Alço Oyuncu
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