Günlerdir Eskişehir'de tedavi gören Nuri Alço Hacettepe'ye sevk edildi!

6 Nisan'da bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, oradaki evinde rahatsızlanmış yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

KALP PİLİ TAKILACAK

Eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Burcu Alço, yaptığı son açıklamada usta oyuncunun taburcu olacağını söylemişti.

Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Burcu Alço, eşinin kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağını açıkladı. Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır





