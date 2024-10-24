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Günlerdir Gelin Evi'nde yoktu! Ezgi Sertel ayrıldı iddiaları gündemde! Yorum yağdı ama görmezden geldi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.10.2024 14:55
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Gündüz kuşağının sevilen programı Gelin Evi'nde yine şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda Ezgi Sertel'in sunumu ile izleyicisinin karşısına çıkan program hafta başından beri sunucusuz şekilde yayınlanıyor. Tüm yarışma takipçileri Ezgi Sertel neden yok, ayrıldı mı? diye merak ediyor. Ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı ama o hiçbirine yanıt vermedi. Programın akıbeti ise merak konusu oldu.

Günlerdir Gelin Evi'nde yoktu! Ezgi Sertel ayrıldı iddiaları gündemde! Yorum yağdı ama görmezden geldi...

Show Tv ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nde yine şaşırtan bir gelişme gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Aslı Hünel'in sunmuş olduğu programa bu sezon Ezgi Sertel getirilmişti.

Ancak hafta başından beri Ezgi Sertel programda yer almadı. Sunucusuz bir şekilde yayınlanmaya devam eden programın akıbeti ise merak konusu olmaya başladı.

Ezgi Sertel

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Tüm yarışma takipçileri 'Ezgi Sertel neden yok, ayrıldı mı?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Hatta sosyal medyada ünlü ismin fotoğraflarının altına yorumlar yağdı.

NE CEVAP VERDİ NE AÇIKLAMA YAPTI

Ezgi Sertel ne yapılan yorumlara yanıt verdi ne de programdan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bir açıklama yaptı. Programın resmi sosyal medya hesaplarında da konuya dair bir açıklama yer almadı. Ancak sosyal medyada ünlü ismin programdan ayrıldığına dair yorumlar yer aldı.

HERKES ONU MERAK ETTİ...

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Sertel gelin evi
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