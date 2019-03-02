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Günlerdir herkes bu ihaneti konuşuyor! Olay kadın konuştu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

Daha önce striptiz kulübünde eşi Khloe Kardashian’ı aldatırken yakalanan Tristan Thompson’ın adı yeni bir aldatma olayına karıştı.

Günlerdir herkes bu ihaneti konuşuyor! Olay kadın konuştu

Ünlü basketbolcunun, 34 yaşındaki magazin yıldızı eşini, Khloe'nin kardeşi Kylie Jenner'ın yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldattığı ortaya çıktı.

Tristan Thompson'un yakınlaştığı kadın olarak magazin gündemine bomba gibi düşen Jordyn Woods, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Bir anda gözlerin çevrildiği genç kadın, katıldığı programda, aldatma olayıyla ilgili bilinmeyen detayları tüm açıklığıyla anlattı.

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"DUDAKTAN ÖPTÜ, TUTKU YOKTU"

Jordyn Woods, konuyla ilgili olarak "Çıkarken beni öptü. Tutku yoktu, sadece öptü. Yumuşak veya sert değil, dudaktan bir öpüşmeydi. Onun suçlu olduğunu düşünmüyorum çünkü kendimi o pozisyona getiren kişi benim. Alkol de dahil olduğunda insanlar saçma hareketler yapabiliyor. Nasıl hissedeceğimi bilmiyordum, 'bu gerçekleşmedi' diyordum. Olaydan sonra direkt ayrıldım. Arabaya bindim ve bunun gerçekleşmediğini düşündüm" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tristan Thompson Khloe Kardashian Kylie Jenner Jordyn Woods

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