Günlerdir sosyal medyada gündemde... Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplayan Gülşen Bubikoğlu günlerdir Twitter gündeminde adından söz ettiriyor. 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu düzgün fiziği ve güzelliğiyle gündemde...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu adeta yıllara meydan okuyor.

Sosyal medyada genelde yaptığı resim çalışmalarını paylaşan usta oyuncu son halini de paylaştı.

Yıllara meyan okuyan Gülşen Bubikoğlu güzelliğini aksatmadan yaptığı spora borçlu. Her gün yürüyüş yapmaya çalışan oyuncu paylaşımında da "Tembellik yok yürüyüşe" dedi.



