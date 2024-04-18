Günlerdir yoğun bakımdaydı! Nuri Alço'dan yeni haber geldi

Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, oradaki evinde rahatsızlanmış yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Nuri Alço'dan 12 gün sonra iyi haber geldi.

YENİ HABER GELDİ

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, yaptığı yeni açıklamada usta oyuncunun yarın taburcu olacağını söyledi.

Burcu Alço, açıklamasında; "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm..." ifadelerine yer verdi.

"EN KISA ZAMANDA GELECEĞİM" DEMİŞTİ

Öte yandan Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde hastane odasında çektiği videosunda "Sevgili dostlarım. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim" diyerek sevenlerini bilgilendirmişti.