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Günlerdir yoğun bakımdaydı! Nuri Alço'dan yeni haber geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 14:54
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Yaklaşık iki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sinema oyuncusu Nuri Alço'dan yeni haber geldi. Ünlü ismin sağlık durumuna ilişkin gelişmeyi Alço'nun eşi Burcu Alço duyurdu.

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Nuri Alço'dan yeni haber geldi

Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, oradaki evinde rahatsızlanmış yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Nuri Alço'dan 12 gün sonra iyi haber geldi.

YENİ HABER GELDİ

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Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, yaptığı yeni açıklamada usta oyuncunun yarın taburcu olacağını söyledi.

Burcu Alço, açıklamasında; "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm..." ifadelerine yer verdi.

nuri alço paylaşım

"EN KISA ZAMANDA GELECEĞİM" DEMİŞTİ

Öte yandan Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde hastane odasında çektiği videosunda "Sevgili dostlarım. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim" diyerek sevenlerini bilgilendirmişti.

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Nuri Alço Oyuncu sinema oyuncusu
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