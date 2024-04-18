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Survivor'dan elenen Yaman'ın Damla Can'a sözleri kafa karıştırdı! 'Sıradaki isim o mu?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 11:24
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Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmaya son olarak Yaman'ın elenmesi damga vurdu. Yaman elendikten sonra arkadaşlarıyla vedalaşırken Damla Can'a söyledikleriyle kafa karıştırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor'dan elenen Yaman'ın Damla Can'a sözleri kafa karıştırdı! 'Sıradaki isim o mu?

Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor All Star 2024'te kaos ve heyecan hiç bitmeden devam ediyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya son olarak Yaman'ın elenmesi damga vurdu.

Yaman elendiği anlarda duygusal dakikalar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Adaya veda eden isim takım arkadaşlarına sarılarak vedalaştı.

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'6 GÜN DAHA...'

Yaman'ın Dominik'ten ayrılırken Damla Can'a sarıldığı sırada söylediği sözler dikkat çekti. Yaman, Damla Can'a eşini kastederek, "Tolga'yı 6 gün daha görmezsin..." dedi.

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KAFALARI KARIŞTIRDI

Yaman'ın bu sözleri gelecek hafta kadın yarışmacıların eleneceğinin bilinmesi üzerine 'sıradaki isim o mu?', 'Damla Can mı gidecek?' gibi soruları akıllara getirdi.

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survivor Damla Can ele
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