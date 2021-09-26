Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 329 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 123 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 659 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 843 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 329 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile linyit santralleri ve yüzde 13,8 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 557 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 580 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

