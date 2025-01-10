Günlük öğünlerinizi kurtaracak 12 kolay vegan yemek önerisi

1. Fırında sebzeli kuskus

2. Mercimek köftesi

Karnabahar, brokoli ve havuç gibi sebzelerle hazırlayacağınız bu yemek tam bir renk cümbüşü. Sebzeleri zeytinyağı, tuz, karabiber ve biraz kekikle harmanlayıp fırında pişiriyorsunuz. Yanına tereyağı yerine zeytinyağıyla tatlandırılmış kuskus ekleyerek dengeli ve doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz. Üstelik ertesi güne de harika bir öğle yemeği alternatifi!



Bir klasik ama hala zirvede! Kırmızı mercimeği haşlayıp ince bulgurla yoğurduktan sonra baharatlarla lezzetlendirin. Yeşillik, limon ve biraz da nar ekşisiyle adeta bir lezzet şöleni. Bu tarifin en güzel yanı, dilerseniz ana yemek, dilerseniz ara öğün olarak tüketebilmeniz.

3. Avokadolu nohutlu salata



Avokadonun kremamsı dokusu ve nohutun tok tutan yapısı bir araya geldiğinde ortaya inanılmaz lezzetli bir salata çıkıyor. Doğradığınız avokadoyu haşlanmış nohutla karıştırın, üzerine biraz limon suyu ve zeytinyağı gezdirin. İsterseniz roka ya da maydanoz gibi taze otlarla zenginleştirebilirsiniz. Hem pratik hem de sağlıklı!

4. Kabak spagetti



Makarnayı özleyenler için hafif ve lezzetli bir alternatif! Kabakları spiral şekilde doğrayarak spagetti haline getirin ve tavada hafifçe soteleyin. Üzerine ev yapımı domates sos döküp vegan parmesan serpebilirsiniz. Hafif ama bir o kadar tatmin edici bu tarif, özellikle akşam yemekleri için birebir.

5. Falafel dürüm



Nohut, sarımsak ve baharatların muhteşem uyumu: falafel! Yuvarlak toplar haline getirdiğiniz karışımı kızartın veya daha hafif bir seçenek için fırında pişirin. Lavaşın içine falafelleri yerleştirip marul, domates ve bol tahin sosla dürüm yapın. Yanında turşu varsa tam anlamıyla bir lezzet patlaması!

6. Domates çorbası ve kızarmış ekmek



Sıcak bir kase çorbanın yerini ne tutabilir ki? Domatesleri fırınlayıp, blenderdan geçirin ve biraz sebze suyu ekleyerek kaynatın. Üzerine kızarmış ekmek ya da birkaç fesleğen yaprağıyla sunum yaparak restoran şıklığında bir başlangıç yaratabilirsiniz. Basit ama etkileyici!

7. Kızartılmış karnabahar



Karnabahar sevmeyenlere bile kendini sevdiren bu tarif, sarımsaklı yoğurt sosuyla çok daha cazip hale geliyor. Karnabaharları önce hafifçe haşlayın, sonra zeytinyağı ve baharatla tavada kızartın. Sarımsaklı vegan yoğurt ve biraz pul biberle servis ettiğinizde, kimse tabağından gözlerini alamayacak!

8. Zeytinyağlı taze fasulye



Zeytinyağlıların yıldızı! Taze fasulyeleri soğan ve domatesle birlikte zeytinyağında kısık ateşte pişirin. Soğuk servis edildiğinde tadı çok daha güzel oluyor. Yanında biraz pirinç pilavıyla tam bir nostaljik sofra havası yaratabilirsiniz.

9. Fırında tatlı patates



Patatesin her hali güzel ama fırında yapılan bir başka! Dilimlenmiş patates ve tatlı patatesleri zeytinyağı, tuz ve sevdiğiniz baharatlarla harmanlayıp fırına atın. 20-25 dakika sonra çıtır çıtır ve nefis bir atıştırmalığınız ya da ana yemeğiniz hazır. Yanına dilediğiniz sos ile servis edebilirsiniz.

10. Hummuslu sandvi.



Hem kolay hem de taşınabilir bir lezzet! Tam tahıllı ekmeğin üzerine bolca humus sürün. İçine domates, roka, salatalık ve hatta biraz közlenmiş patlıcan ekleyin. Bu sandviç sizi hem uzun süre tok tutar hem de hafifliğiyle gününüzü kurtarır.

11. Vegan pizza



Evde pizza yapmaya ne dersiniz? Bir baz üzerine domates sos sürün, sevdiğiniz sebzeleri dizin (örneğin biber, zeytin, mantar) ve üzerine vegan peynir ekleyin. Fırından çıkan o mis gibi koku, keyifli bir akşamın habercisi olacak.

12. Chia tohumlu smoothie bowl



Chia tohumu hem sağlıklı hem de inanılmaz çok yönlü. Bir gece önceden bitkisel sütle karıştırıp buzdolabında bekletin. Ertesi gün üzerine muz, çilek, yaban mersini ve ceviz gibi malzemeler ekleyin. Gününüze enerjik ve tatlı bir başlangıç yapın!