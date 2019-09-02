Günlük yaşamda ve ilişkilerimizde büyük tehlike: Hissizleşmek

Her insanın karmakarışık duygular içinde olduğu günleri vardır. Gülerken ağlamak istediği, kızarken sarılmak istediği… Bazen, hem nefretle bakar birine hem de aşk dolu gözlerle. En kötüsü ise hiçbir şey hissetmemektir. Duyguların değersizleştiği, sevincin ya da öfkenin, mutluluğun ya da hüznün anlamsızlaştığı durumlar… DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Barış Yılmaz, son dönemin en büyük problemlerinden biri olarak gördüğü hissizleşmenin nedenleri hakkında bilgi verirken çözüm önerilerini de paylaşıyor.

HER ŞEYE 'EYVALLAH' DEMEYE BAŞLADIK

Hissizleşmenin giderek yaygınlaştığını söyleyen Psk. Yılmaz, “Artık çevremizdeki birçok kişi bu sorunu yaşıyor. Herkes duyguların anlamını yitirmiş durumda, her şeye karşı “eyvallah“ demeye başladık ve bu alışkanlık haline geldi. Sorgulamak ya da sorgulanmak istemiyoruz” diyerek durumu özetliyor. Günümüzde karşımızdakine değer vermenin zorlaştığını, verilen değerlerin de gittikçe önemsizleştiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Değer kavramı son dönemde o güçlü anlamını kaybetti. Sevmeyi unuttuk, sevilmenin de kıymetini bilmiyoruz. Hissizleşmek, tam da bu durum aslında. Yoğun iş temposu, kalabalık ortamlar, birbirinden kopuk yığınlar… İnsanlar birbirini daha az görmeye ve daha az vakit geçirmeye başladıkça, birbirlerinden uzaklaşıyor. Çiftler bile birbirlerine o kadar yabancı oldular ki fiziksel temas sadece yatak odasında kalıyor. Bu da evliliklerin sonunu hazırlıyor.”