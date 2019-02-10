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Güntekin Onay, BeIN Sports'tan ayrıldı mı?

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 10.02.2019 08:26 | Son Güncelleme

Ünlü spiker ve yorumcu Güntekin Onay'ın BeIN Sports'ta Kayserispor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Bursaspor maç sonu programlarında olmaması kafaları karıştırdı. Akıllara 'Güntekin Onay, beIN Sports'tan ayrıldı mı?' sorusu geldi.

Güntekin Onay, BeIN Sports'tan ayrıldı mı?

Süper Lig maçlarından sonra yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Metin Tekin ve Tümer Metin ile program yapan Güntekin Onay, ekranlarda yer almamaya başladı. Güntekin Onay'ın beIN Sports'tan ayrıldığı iddia edildi. Kayserispor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Bursaspor maçlarından sonra başlayan programlarda moderatörlük görevini Güntekin Onay'ın yerine Nazlı Canyurt üstlendi.

İŞTE OLAYIN PERDE ARKASI
Süper Lig 21. haftasında Cuma günü Seyhan Şaşko programda yer alırken, Cumartesi günü ise Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Nazlı Özyurt'un Güntekin Onay'ın yerine programda yer alması dikkat çekti.

Güntekin Onay'ın yaşanan bazı küçük problemler nedeniyle Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından programda yer almadığı belirtildi ve önümüzdeki günlerden itibaren yeniden beIN Sports'taki yerini alacağı öğrenildi.

ERCAN TANER İSTİFA ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde usta spiker Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdığını Twitter hesabından açıklarken istifasını verdiğini ilan etmişti. Ercan Taner, "En son görev yaptığım beIN Sports'tan ayrılmamla ilgili, çeşitli duyumlar almaktayım. İstifa şahsi bir eylemdir ve ayrılma nedenimin Bein Sports markasıyla ve yönetimiyle bir ilgisi yoktur" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güntekin Onay Bein Sports

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