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Güntekin Onay'dan Nkoudou'ya sert tepki: Laubalilik!

16.04.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalırken faturanın kesildiği isimlerin başında ise Kevin Nkoudou geliyor. Fransız oyuncunun ilk dakikada kazanılan penaltıdaki tavırları tepki topladı.

Güntekin Onay'dan Nkoudou'ya sert tepki: Laubalilik!

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı ve çok önemli 2 puan kaybetti. Maça hızlı başlayan Kartal, ilk dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza alanı içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanmıştı. Normal şartlarda Larin'in atması beklenen penaltıda Nkoudou meşin yuvarlağı alarak beyaz noktaya yöneldi. Larin'in şaşkın bakışlarına gülerek karşılık veren Nkoudou, çok vasat bir penaltı vuruşu yaptı ve Korcan'ın da köşeyi doğru tahmin etmesiyle Kartal golden oldu.

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(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Maç sonu Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda pozisyonu değerlendiren Güntekin Onay ise yaptığı yorumlarda şu ifadeleri kullandı:

Bu bana laubalilik gibi geliyor. Bırakın normal maçı, halı sahada bile bu şekilde penaltı atsanız, arkadaşlarınız size tepki gösterir. Maçın sonu olur, skor 3-0 olur o zaman tamam. Böyle bir penaltıyı ilk defa görüyorum. Özel maç falan değil ki bu...


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YORUMCUMUSUN YOKSA BJK TARAFTRARIMISIN , TARAFTARSAN ÖBÜR TAKIMLARA YORUM YAPMA BU SAHTEKARLIĞA GİRER,
Beşiktaş'ın borazanı çok üzülmüş yazık ????:(
basiretsiz atçı sergenin nal toplayan homografik ekibi enkudu mensah sol bek sag bek bu kadar besiktasa ihanet eden tüpcu bile olmamıştır

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